I Green Day tornano nuovamente sulla tragedia al festival spagnolo Mad Cool, avvenura venerdì 7 luglio, prima prima della loro esinbizione. Un acrobata è morto cadendo dal palco e la band, ignara di tutto, ha suonato regolarmente.

Dopo i tweet dell'altra notte, Billie Joe Armstrong ha pubblicato una lunga lettera sul sito della band: "Non siamo senza cuore", si legge dopo un'immagine che ricorda l'acrobata:

Siamo tristi per Pedro e la sua famiglia e preghiamo per loro in questo momento di dolore. Non riesco a immaginare quanto soffrono.

Molti di voi stanno chiedendo perché abbiamo continuato a suonare dopo l'incidente. I Green Day non hanno sapuro dell'incidente fino a concerto finito. Non sapevamo nemmeno che c'era una performance di acrobata. Questi festival sono enormi. (...) Eravamao nel back stage a circa mezzo miglio di distanza. Siamo salti sul palco alle 11.25, e 15 minuti prima il nostro tour manager è stato informati dalle autorità locali che dovevamo aspettare perché c'era una sorta di problema di sicurezza. Una cosa che succede, ma non sapevamo di che tipo di incidente si trattava. (...)

Siamo saliti sul palco a mezzanotte e abbiamo suonato circa due ore e mezza. Tutto sembrava normale. Quando siamo scesi ci hanno dato la notizua. Non so perché le autorità hanno scelto di non raccontarci l'incidente prima del nostro concerto.(...)

Se avessimo saputo prima della nostra performance, probabilmente non avremmo suonato. Non siamo persone senza cuore. La sicurezza e il benessere nei nostri concerti sono assolutamente al primo posto. Quello che è accaduto a Pedro è impensabile. Abbiamo cuore spezzato per i suoi amici e per la famiglia e per coloro che hanno dovuto testimoniare questa tragedia.