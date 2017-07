Gli australiani Jet, che qualcuno si ricorderà per la loro hit del 2003 "Are you gonna be my girl?" avevano annunciato lo scioglimento nel 2012 dopo avere pubblicato 3 album, l'ultimo dei quali nel 2009.

Il gruppo è tornato con una nuova doppia canzone, "My name is thunder": il brano è stato infatti diffuso in versione rock, e in versione elettronica, in collaborazione con Bloody Beetroots.

O, meglio, viceversa: il brano è una produzione di Sir Bob Cornelius Rifo, che ha cercato Nic Chester, il cantante della band. Il brano è stato mixato in due versioni per dare più spazio in una ai Jet e nell'altra a Bloody Beetroots.