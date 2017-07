Dopo il debutto assoluto a fine maggio a Vancouver, dopo le date americane, è arrivato in Europa Il Joshua Tree Tour degli U2, che completa l'operazione di celebrazione dello storico disco dell'87 (ristampato in una versione espansa di 4 CD).

Al Twickenham Stadium Bono & soci hanno avuto come spalla Noel Gallagher e hanno suonato la scaletta ormai classica dello show: una parte introduttiva con alcuni successi storici pre-"The Joshua Tree", l'album per intero, e una pate finale con hit più recenti. Chiusura con Noel, con una versione corale di "Don't look back in anger".

Il tour sarà a Roma il prossimo weekend, il 15 e 16 luglio. In attesa della recensione dela prima data europea (Rockol è Londra al concerto), ecco la scaletta.

Sunday Bloody Sunday

New Year's Day

Bad

Pride

Where The Streets Have No Name

I Still Haven't Found What I'm Looking For

With Or Without You

Bullet The Blue Sky

Running To Stand Still

Red Hill Mining Town

In God's Country

Trip Through Your Wires

One Tree Hill

Exit

Mothers Of The Disappeared

Miss Sarajevo

Beautiful Day

Elevation

Vertigo

Ultraviolet

One

The Little Things That Give You Away

Don't Look Back in Anger (con Noel Gallagher)

Nella giornata precedente, il 7 luglio, un mini concerto a cui sono stati invitati 50 pompieri invitati e suonate 8 canzoni

U2 play to an invited audience of firefighters and guests. 48 people. #wow #u2 pic.twitter.com/UGcrBfDnGo — Mark Reed (@mrmarkreed) July 7, 2017

The Little Things That Give You Away

Where The Streets Have No Name/California (There Is No End To Love) (frammento)

I Still Haven’t Found What I’m Looking For

Red Hill Mining Town

Miss Sarajevo

Beautiful Day/Starman (frammento)

Mysterious Ways

Vertigo