Il cantautore inglese Billy Bragg si scaglia ancora contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo scorso gennaio aveva rielaborato il testo di “The times they are a-changin’” di Dylan, trasformandolo in “The times they are a-changin’ back”. Ora ha pubblicato una nuova canzone, la prima di una serie "come reazione e risposta ai recenti eventi".

Si intitola "The sleep of reason", è ispirata dall'opera di Goya "Il sonno della ragione genera mostri", esposto a Madrid, che viene anche parzialmente mostrato nel lyric video:

Il cantautore ad agosto sarà in concerto in Italia per tre live che Bragg: il 5 agosto al Carroponte di Sesto San Giovanni (Mi), il 6 alla Corte degli Agostiniani a Rimini e, infine, il 7 agosto al Teatro Arena Conchiglia di Sestri Levante (Ge).