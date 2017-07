Sono tre gli appuntamenti estivi dell'ex-Take That nel nostro paese per presentare il nuovo album "The heavy entertainment show": venerdì 14 allo Stadio Bentegodi di Verona, Sabato 15 al Lucca Summer Festival e il 17 al Collisioni Festival di Barolo. I tre concerti hanno promoter diversi: LiveNation per la data di Verona e quella di Barolo e D'alessandro & Galli per Lucca. Ad oggi solo la data di Barolo risulta con biglietti non disponibili.

Dopo i concerti inglesi, il giro di show europei è iniziato il 28 giugno a Dusseldorf.

Ecco la scaletta dello show

The Heavy Entertainment Show

Let Me Entertain You

Monsoon

Party Like a Russian

The Flood

Freedom 90

Love My Life

Medley Livin' on a Prayer / Rehab / The Best / Kiss / U Can't Touch This / Don't You Want Me / Stayin' Alive / She's the One / Here Comes the Hotstepper / You're the One That I Want / Back for Good

Come Undone

Supreme

Rudebox

Kids

Sweet Caroline

Motherfucker/Hey Jude

Feel

Rock DJ

BIS

Strong

Angels

My Way