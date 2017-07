Come vi avevamo puntualmente informati, da ieri 7 luglio anche lo streaming viene conteggiato anche nella graduatoria degli album (in quella dei singoli lo era già), assieme a download e vendite dei dischi fisici.

La prima e più ovvia conseguenza dovrebbe essere lessicale: non la si può certamente più definire una “classifica di vendita”, quella che risulta da queste nuove modalità. Sul sito della FIMI rimane ancora la dicitura “Le classifiche ufficiali ‘Top Of The Music’ rilevano i dati di vendita settimanali dei prodotti fisici e delle singole tracce online in Italia”. Non è più vero, perché – pur con tutti i parametri e le correzioni e i limiti – è difficile far passare il concetto che un tot di streaming equivalgano a una vendita. Del resto, sappiamo che dove questo criterio dell’inclusione dello streaming è già stato applicato, ha generato risultati improbabili, e abbiamo già espresso il nostro parere in merito.

E quindi? A naso (ma non sono uno statistico, ed esprimo solo un concetto che mi pare di buon senso) secondo me gli streaming da parametrare alle vendite – sul numero equo e corretto si può discutere – dovrebbero essere esclusivamente quelli effettuati da utenti paganti, cioè da utenti abbonati a pagamento a un servizio di streaming. Perché ascoltare una canzone in streaming gratuitamente, per quanto con l’obbligo di accettare la pubblicità, non è poi cosa così diversa dall’ascoltarla alla radio. Certo: la canzone da ascoltare in streaming te la puoi scegliere (ammesso che tu non sia un abituale fruitore passivo di playlist – e sulla compilazione delle playlist già da tempo c’è chi ha alzato le antenne sospettando che siano condizionate o comunque indirizzate ad arte o a pagamento), quella che ascolti dalla radio no. Ma non paghi né un servizio né l’altro. E allora? come la chiamiamo, la classifica?

(fz)