Josh Homme ha parlato con Rolling Stone Usa spiegando come la sua collaborazione per l’album di Iggy Pop “Post pop depression” lo abbia molto ispirato nel comporre il nuovo disco dei Queens of the Stone Age “Villains”, in uscita il prossimo 25 agosto.

Ha dichiarato Homme: "Iggy è il più grande esempio di frontman che puoi avere per fare del rock & roll. Certo puoi dire: ‘La voce di quel tizio è migliore’ oppure ‘Le canzoni di quell'altro mi piacciono di più’, ma non puoi trovare qualcuno di più rock & roll, di più onesto e audace di Iggy. Lavorare con lui ha ricaricato la mia fede nel rock & roll".

Il chitarrista dei Queens of the Stone Age Troy Van Leeuwen ha aggiunto: “Andare in tour con uno come Iggy ti fa muovere il culo e fare le cose. È un cazzo di settantenne e sta facendo un sacco di cose, quindi muovi il culo e vai".