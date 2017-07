Nel giorno del suo 77esimo compleanno Ringo Starr festeggia annunciando l’uscita del suo diciannovesimo album, il prossimo 15 settembre, “Give more love”. Il disco è stato registrato nel suo studio casalingo di Los Angeles e vanta la collaborazione di amici quali Paul McCartney, Joe Walsh, Edgar Winter, Steve Lukather, Don Was, Dave Stewart e Peter Frampton.

Dopo “All you need is love”, pubblicato proprio oggi 50 anni fa, forse non è un caso se il nuovo disco si intitola “Give more love”. Dice il batterista dei Beatles:“Mi ero quasi dimenticato che sono passati 50 anni da “All you need is love”, probabilmente perché ultimamente sono stato impegnato con la celebrazione di “Sgt. Pepper” e con il documentario di Ron Howard, “Eight Days A Week”. Per la maggior parte del mio tempo guardo al futuro, al prossimo album, al prossimo tour, ma per questi due progetti è stato bellissimo anche riguardare al passato, è stato commovente”. Ascolta qui il singolo "Give more love".

Tracklist:

1. We’re On The Road Again (featuring Paul McCartney, Joe Walsh, Edgar Winter, Steve Lukather)

2. Laughable (featuring Steve Lukather, Paul McCartney and Peter Frampton)

3. Speed Of Sound (featuring Steve Lukather, Peter Frampton and Nathan East )

4. Standing Still (featuring Gary Burr)

5. King Of The Kingdom (featuring Dave Stewart and Edgar Winter)

6. Electricity (featuring Joe Walsh and Don Was)

7. So Wrong For So Long (featuring Dave Stewart)

8. Shake It Up (featuring Don Was and Edgar Winter)

9. Give More Love (featuring All Starrs Richard Page and Gregg Bissonette)

Bonus tracks

10. Back Off Boogaloo (featuring Joe Walsh and Jeff Lynne)

11. Don’t Pass Me By (featuring Alberta Cross)

12. You Can’t Fight Lightening (featuring Vandaveer)

13. Photograph (featuring Vandaveer)