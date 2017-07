I Kings of Leon hanno rivelato come hanno spiegato la loro, molto esplicita, hit “Sex on fire” ai loro figli.

Il batterista Nathan Followill ha detto a Radio X: “In realtà il titolo è ‘Socks on fire’. I calzini (socks) dello zio Caleb hanno preso fuoco una notte quando li stavo asciugando sulla stufa”. Mentre il frontman Caleb dice: “Credo che quella canzone sia l’ultima delle nostre preoccupazioni. Abbiamo cose più grandi a cui pensare che non “Sex on fire”. Il fratello Nathan continua dicendo: “Però non devono ascoltare “Taper Jean girl”. Mai. Ogni volta che mia figlia ascolta i Kings Of Leon... sa che sono i Kings of Leon. Che lo zio Caleb canta e che papà suona i tamburi e lo zio Jared è al basso".