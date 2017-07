Cambio di location per il concerto in programma martedì 11 luglio a Roma. Non più le Terrazze all’Eur bensì il Parco Rosati in Via delle Tre Fontane.

I biglietti venduti in precedenza rimangono validi per la nuova location e i biglietti al prezzo di 25 euro più i diritti di prevendita sono disponibili sul circuito Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il cantautore statunitense presenta sul palco il suo ultimo album “Gargoyle” pubblicato lo scorso 28 aprile. Saranno tre i concerti italiani di Lanegan. Oltre a quello romano, il 9 luglio al Sexto N’plugged di Sesto al Reghena (Pn) e il 10 luglio a Gardone Riviera (Bs) nell’ambito del Festival Tener-a-mente.