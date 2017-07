Ieri sera al Castlefield Bowl di Manchester gli Arcade Fire hanno accennato la indimenticabile “Love will tear us apart” dei Joy Division in coda alla loro “Neon bible” in chiusura di concerto. In precedenza avevano eseguito anche un frammento di "Temptation" dei New Order alla fine di "Afterlife".

Il frontman della band canadese Win Butler ha ringraziato inoltre i fan convenuti al concerto per "non avere paura" e li ha definiti come ‘una fottuta ispirazione per il resto del mondo’.