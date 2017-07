Stone Gossard e Jeff Ament ci misero mesi prima di tornare assieme. Andrew Wood, il frontman della loro band, era morto di overdose proprio quando i Mother Love Bone stavano per pubblicare il primo disco e ingranare dopo anni di gavetta. Gossard si mise a scrivere da solo, materiale più duro ed incanzzato. Poi tornò a suonare con gli amici: Jeff, ma anche Mike McCready, e con membri dei Soundgarden. La cassetta, venne fatta circolare alla ricerca di un cantante. Un amico batterista, Jack Irons la fece arrivare fino a San Diego, nelle mani di Edward Louis Severson: trapiantato da Chicago dopo il divorzio dei genitori, surfista, benzinaio per campare. Un'ispirazione, i testi per quelle canzoni, che reincise e fece tornare a Seattle con il titolo di "Momma-Son". I titoli sarebbero diventati "Once", "Alive" e "Black".

Stone e Jeff, folgorati da quella cassetta, chiamarono Eddie a Seattle, dove nel frattempo si erano messi a lavorare ad un disco tributo ad Andy Wood, con membri dei Soundgarden. Gli fecero cantare i cori su una canzone, e finito quello che sarebbe diventato Temple of The Dog, si misero a lavorare ad una loro band, con Eddie alla voce. Il nome era Mookie Blaylock, come il giocatore di basket dell'NBA. Poco dopo cambiarono il nome in Peal Jam: in poco più di un mese incisero "Ten", perché buona parte delle canzoni erano già scritte, tra cui quelle di quella cassetta.

Poco dopo la fine del disco, il battersista Dave Krusen lasciò la band, per andare in rehab. I Pearl Jam chiamarono Jack Irons, l'ex batterista dei Red Hot Chili Peppers: era lui che aveva dato la cassetta di Stone a Eddie. I Pearl Jam devono tutto a quella cassetta, tanto che quasi 20 anni dopo l'avrebbero ristampata uguale all'originale nell'edizione deluxe di "Ten".

