Gavin Russom, synth e cori degli LCD Soundsystem, in una intervista rilasciata a Grindr ha dichiarato di essere un transgender. Dice di essersi riconosciuto come donna per la maggior parte della sua vita e recentemente ha informato di questa cosa anche i suoi compagni di band.

Russom ha detto che la decisione di rivelare pubblicamente la sua vera identità è motivata dal fatto che con il tour della band alle porte non poteva immaginarsi di trascorrere il prossimo anno a fingere di essere quello che non è. Dice: “Il mio corpo lo rifiuta nello stesso modo in cui assolutamente rifiuta di andare nei bagni degli uomini o quando qualcuno mi chiama 'sir’'".

Russom ha detto che i suoi compagni di band sono stati ‘veramente solidali’ sulla sua decisione, e aggiunge: "La sensazione generale del gruppo è che renderà migliore la band". Da quando ha parlato con la band si è sentita più legata alla musica della band.

Anche se Russom ha dichiarato: "Sono l’essere più felice che abbia mai visto", la attendono numerose sfide. Le è stato chiesto quello che prova ad andare in tour in alcuni stati che hanno leggi discriminatorie verso i trans (come North Carolina e Texas). Russom l’ha definita una "domanda difficile".

Russom intende usare la sua notorietà per creare una piattaforma per aiutare gli altri a farsi sentire, soprattutto le donne trans di colore. Dice Russom: "Per quanti sono alle prese con la loro identità di genere o per chi voglia uscire allo scoperto e ha paura. E’ quello che altri hanno dato a me, così mi piacerebbe passare l’esperienza ad altre persone".