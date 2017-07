Perché l’essere umano è così sensibile alla musica? A questo annoso quesito che ha mille e una ipotesi cerca di rispondere Adam Ockelford con un articolo sul Guardian.

Mai come al giorno d’oggi la musica è facilmente raggiungibile ed è facilmente fruibile. La musica influisce molto sul modo in cui pensiamo, in cui comportiamo, in cui sentiamo. La musica è un mezzo davvero molto potente che lavora direttamente sulle emozioni. Chi ha a che fare – solo per fare un esempio - con soggetti affetti da demenza oppure da autismo può confermare che la musica riesce ad essere molto più efficace delle parole.

Allora definiamo quello che musica da quello che non lo è. I suoni della natura per noi umani non sono musica propriamente detta, quella che si esprime attraverso delle note che inducono delle risposte di genere emotivo.

A differenza delle parole, le note comunicano emozioni senza il vincolo della comprensione, perciò la musica richiede meno elaborazione ed è più istintiva rispetto al linguaggio. Il significato di musica e linguaggio viene compreso intuitivamente nei primi anni di vita.

La musica è importantissima perché crea da subito un legame fra genitori e neonati e anche oggetto di coesione in vari gruppi sociali. Ha un ruolo anche nello sviluppo empatico: se posso copiare i suoni che emetti, significa che siamo simili. Così per le emozioni. Se mi imiti, mi capisci e sai come mi sento.