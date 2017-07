Anche per la sua 17° edizione il Master In Comunicazione Musicale della Cattolica prevede due borse di studio; il corso universitario post-laurea dell'ateneo milanese mette in palio due sovvenzioni (che copriranno metà della retta) che verrano attribuite ai primi classificati della graduatoria di selezione.

Quest’anno il termine per la presentazione delle domande di ammissione è il 9 ottobre, i colloqui di selezione si svolgeranno il 19 e 10 ottobre, mentre le lezioni della sedicesima edizione cominceranno il 6 novembre 2017. Ci si può iscrivere direttamente sul sito del corso, alla pagina "Ammissione".

Nelle sedici edizioni precedenti sono stati selezionati oltre 400 studenti tra le quasi 1500 domande di ammissione ricevute, per un totale di oltre 7000 ore in aula, tra incontri con gli operatori del settore, laboratori e lezioni sulla discografia, distribuzione, promozione e marketing, fino alle nuove frontiere dei big data e dello streaming. Le testimonianze dei professori e degli ex studenti – oggi affermati professionisti del settore – sono disponibili sul sito ufficiale dell’ALMED nella sezione “Alumni” e sui canali social del Master.

Distintosi negli anni per il proprio livello di aggiornamento e innovazione, il Master si riconferma come il percorso di formazione più valido per chi desidera lavorare nel settore della comunicazione musicale. Continuando a dedicare spazio al ciclo di lezioni tenute da ex-allievi per raccontare le case history delle aziende all’interno delle quali oggi lavorano, il corso si arricchisce di tre nuovi laboratori: “Comunicazione strategica e gestione del rapporto con gli artisti”, “Gestione della musica sui media: videoclip e playlist” e “La comunicazione nel rap”, che si aggiungono a quelli introdotti lo scorso anno, “Artist Management” e “Social Media management per la musica”.