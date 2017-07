Michael League (Snarky Puppy) è in tour in Europa alla guida dei Bokanté (parola che in creolo significa dialogo) che hanno pubblicato a giugno il loro album d’esordio “Strange circles”. La band formata da Malika Tirolien, i chitarristi Michael League, Chris McQueen e Bon Lanzetti (tutti degli Snarky Puppy), il percussionista Jamey Haddad (Paul Simon, Sting), il chitarrista Roosevelt Collier (Lee Boys, Karl Denson), il percussionista André Ferrari (Väsen) e Keita Ogawa (Banda Magda, Yo-Yo Ma) si esibirà per sei volte anche in Italia.

Dice Michael League: “Ho sempre considerato gli Snarky Puppy ‘apolitici’. È vero che la band ha tante personalità con diverse fedi e filosofie ma la musica è strumentale, quindi, le prospettive liriche non sono importanti e non sono un problema. Ho sempre creduto che la musica dovesse essere inclusiva e non fatta solo per persone con il tuo stesso credo politico. Quindi, per queste ragioni, negli ultimi 14 anni ho tenuto in silenzio la mia parte attivista interiore. Quando è esplosa la crisi siriana dei rifugiati, quando il razzismo istituzionalizzato ha raggiunto la sua forma più audace, o quando la paura e la xenofobia hanno preso il sopravvento in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, la mia visione del ruolo di artista è cambiata. È stato il grande cantautore e attivista David Crosby a dirmi che gli artisti sono come i guardiani, i bardi della città e della società, e che hanno anche la responsabilità di dare l’allarme quando le cose si complicano. Vedendo il terribile stato delle cose intorno a noi, ho tentato di mettere in piedi un progetto che, oltre a lanciare l’allarme, rappresentasse e proiettasse anche una luce di speranza. Ho messo insieme un gruppo di musicisti che provengono da diversi percorsi di vita e angoli della terra: sono tutte delle persone stupende, oltre che dei grandissimi artisti”.

Questi i live italiani:

20/07 Milano, Trip Festival Giardino della Triennale

21/07 Monforte d’Alba (Cn), Monfortinjazz

22/07 Locorotondo (Ba), Locus Festival

23/07 Roma, Casa del Jazz

25/07 Empoli Jazz Festival

26/07 Fano Jazz By The Sea