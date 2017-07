A seguito della brutta avventura passata a Roma un paio di giorni fa, quando un poliziotto ha fermato e trattenuto per una buona mezz'ora, con tanto di pistola in bella vista, l’ex frontman degli Smiths Morrissey per un controllo. Ora il musicista avrebbe annullato sette concerti che si sarebbero dovuti tenere in Italia il prossimo mese di settembre (concerti che però non erano ancora stati annunciati).

Il nipote di Morrissey, Sam Esty Ryner, che aveva denunciato l’accaduto con un post pubblicato su Facebook riporta le parole dello zio: “E’ ovvio che con questi psicopatici in giro per me non è sicuro rimanere in Italia”.

La questura di Roma, come riporta l’edizione online di Repubblica, dice che il cantante inglese è stato fermato poichè arrivava a velocità sostenuta contromano su una Cinquecento, in una via del centro della capitale, guidata da quello che poi si è rivelato essere suo nipote, Sam Esty Ryner. Le forze dell’ordine sostengono di avergli chiesto per ben quattro volte i documenti. Morrissey si rifiutava di mostrarli perchè a suo dire non aveva commesso reati. Gli agenti gli hanno allora spiegato che in Italia se un poliziotto chiede un documento il cittadino ha l'obbligo di mostrarlo.

A Rockol risulta che il concerto previsto all’Arena Sferisterio di Macerata per il 6 settembre rientrerebbe tra i sette che Moz vuole annullare e che sia stato annunciato in anticipo dal Comune. Il post del 4 luglio scorso con cui è stato annunciato non è ancora stato rimosso