Torniamo nella Bay Area e al thrash metal delle origini: oggi si poga furiosamente davanti al bancone dell’Heavy metal pub. E a tenere banco sono gli Exodus, con le loro dichiarazioni, frasi e citazioni… una band enorme, che ha raccolto risultati troppo modesti rispetto a ciò che ha seminato.

GLI EXODUS SONO PROTAGONISTI DI METAL FOR THE MASSES: SCOPRI IL CATALOGO SONY MUSIC CENTURY MEDIA A PREZZO SPECIALE

Ricordatevi bene una cosa… noi non potremmo fare quello che facciamo senza di voi. Saremmo solo un gruppo heavy senza un pubblico a seguirlo.

[Paul Baloff]

Come tanti altri artisti, a parte gente come Metallica o Beyoncé o quelli che vendono 800.000 copie in un giorno, noi dobbiamo andare in tour spesso. In pratica siamo dei venditori di t-shirt ambulanti. E va bene così, perché andiamo in posti bellissimi in tutto il mondo e ci piace misurarci con nuove culture, mangiare cibi diversi e vedere come si vive nel resto del mondo.

[Tom Hunting]

Sono cresciuto nella Bay Area prima di entrare in una band. E gli Exodus erano gli unici a fare questo genere: che lo si riconosca o no ufficialmente, loro sono stati I primi a fare il thrash metal. Quando ho fondato i Legacy, tentavamo di imitare gli Exodus e nella Bay Area tutti i gruppi cercavano di emulare gli Exodus. Tutti hanno partecipato alla storia, chi più chi meno. Ma i Big Four sono solo le band che sono diventate più popolari negli anni Ottanta, quando questa musica è esplosa. Senza offesa per Slayer, Anthrax, Megadeth e Metallica.

[Steve Zetro Souza]

Sapete, ho 50 anni e spesso suono due concerti di thrash metal in una sera. E a volte è dura per i lfisico, ma ammetto che una persona può avere problemi molto peggiori e non mi lamento di certo… ci sono tizi là fuori che costruiscono i tetti delle case in piena estate sotto al sole, sapete? Quindi me ne sto zitto e non mi lamento per nulla.

[Gary Holt]