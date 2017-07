I canadesi Arcade Fire si sono esibiti il 4 luglio presso la York Hall di Londra, per un concerto piuttosto intimo. In scaletta hanno inserito un nuovo pezzo, un inedito che farà parte dell'imminente nuovo disco "Everything Now" - in arrivo il 28 luglio.

Il brano è intitolato "Chemistry" e, stando agli spezzoni che sono comparsi online, un bell'esempio di canzone nel mood disco/plastic soul, non lontana da alcune cose che David Bowie fece dall'inizio fino a metà degli anni Settanta, circa.

Ecco un breve frammento che offre un'idea più precisa della composizione:

Questa è la scaletta completa del live:

Everything Now

Rebellion (Lies)

Neighborhood #2 (Laika)

Here Comes the Night Time

Chemistry

Signs of Life

No Cars Go

We Used to Wait

Neon Bible

Ready to Start

Neighborhood #1 (Tunnels)

Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)

Reflektor

Afterlife

Creature Comfort

Neighborhood #3 (Power Out)

Wake Up