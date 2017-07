Si sta svolgendoo la seconda delle due date milanesi di Chris Martin e compagni. Una bella sorpresa per i fan: la prima performance dal vivo in assoluto di "Miracles (Someone Special)", una canzone dal prossimo EP "Kaleidoscope", in uscita il 14 luglio. Viene chiamata anche "Miracles 2" dai fan: la prima "Miracles" chiudeva infatti "A head full of dreams". "Miracles (Someone Special)", nell'EP, è una collaborazione con Big Sean.

Ecco un video della performance - qua invece la recensione del concerto di ieri sera.

Ecco la scaletta delle canzoni suonate finora

A Head Full of Dreams

Yellow

Every Teardrop Is a Waterfall

The Scientist

God Put a Smile Upon Your Face

Paradise

Always in My Head

Magic

Miracles (Someone Special)

Everglow

Clocks

Midnight

Charlie Brown

Hymn for the Weekend

Fix You