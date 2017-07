Oggi è il compleanno di Courtney Love. L’età di una signora non andrebbe mai detta, ma crediamo che Courtney non se ne avrà a male se vi diciamo che sono 53 le primavere lasciate alle spalle da questa controversa rockstar dalla vita molto ma molto intensa. La maggior parte delle persone la ricordano per essere la vedova di Kurt Cobain, ma Courtney è anche altro. E’ una musicista dall’incedere discografico discontinuo che ha dato vita al gruppo musicale delle Hole e ha poi avviato una carriera solista. E’ anche un attrice che ha partecipato con parti, più o meno di primo piano, in film di una certa importanza quali “Syd & Nancy”, “Basquiat”, “Larry Flynt” e “Man on the moon”. Grazie ai suoi comportamenti spregiudicati e al suo ego di notevoli dimensioni non è certo tra le figure più amate del rock, ma questo non toglie che di questo circo vi faccia parte a pieno diritto. A seguire ne festeggiamo il genetliaco con alcune tra le molte frasi regalate a favore degli almanacchi.