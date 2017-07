"mi classifico come interprete pop, e se ti piace il pop non può non piacerti il mondo anglofono perché il pop nasce proprio da lì, dai Beatles. Io canto in inglese perché se le canzoni nascono in inglese devono rimanere tali", spiega Michele Bravi. Nella sua AlbumStory su TIMMmusic presenta il suo ultimo album “Anime di carta” che ha debuttato al primo posto della classifica ufficiale dei dischi più venduti in Italia FIMI/GFK e che contiene il brao sanremese “Il diario degli errori” - e il nuovo singolo “Solo per un po’”.

"E' stato un grande onore interpretare uno dei pezzi più belli degli ultimi anni, ben scritto dagli autori e pensato per me. Ogni volta che ripenso a Sanremo, a quei momenti e a quella esibizione mi parte sempre la lacrimuccia, in fondo sono una 'vecchia signora0 che piange per tutto, le emozioni incontenibili io li manifesto piangendo, ma mi sono anche molto divertito!". E poi ancora: "Anime di carta è un album che parla di relazioni in tutte le sue sfaccettature, nel bene o nel male. Ho bisogno di raccontare le cose che vivo e quindi scrivo e in "andare via" racconta il fuggire dai problemi e dimenticarseli e passare una serata con gli amici e perdersi".

Nell’intervista, disponibile sull’App TIMMUSIC, Michele si racconta ripercorrendo i brani che compongono il suo album e svela alcuni dei suoi punti di riferimento e le canzoni che più lo hanno influenzato: da Lorde con “Supercut” Julia Michaels con “Issues” e Coez con “Faccio un casino”.





