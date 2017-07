La band di Matthew Bellamy si esibirà in un concerto speciale il prossimo 19 agosto, all'O2 Shepherd’s Bush Empire, a supporto di The Passage Charity, un centro di sostegno per senzatetto e persone in difficoltà.

Il concerto è "By request" gli acquirenti dei biglietto, in vendita da domani, possono scegliere le loro 10 canzoni preferite, e la band userà i voti per definire la scaletta della serata.

La band terminerà il 5 agosto a Montreal il suo tour del Nord America, e dopo il concerto londinese, suonerà dal 23 dello stesso mese in Irlanda e Inghilterra, prima di tornare in America per alcuni concerti a settembre. Entro la fine dell'anno dovrebbe uscire un cofanetto intitolato "Origin of Muse", che riguarderà i primi due album pubblicati dai Muse, "Showbiz" e "Origin Of Symmetry", mentre a fine maggio è stato diffuso il nuovo singolo "Dig Down".