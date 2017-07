Mario Biondi continua le celebrazioni per i suoi 10 anni di carriera, infatti il cantante catanese dopo “Best Of Soul - Tour", che lo ha portato nei teatri d’Italia prosegue con nuovi appuntamenti estivi. Sul sito del promoter F&P Group puoi trovare tutte le informazioni relative ai concerti in programma.

Di seguito le date del tour estivo:

11 luglio al Castello Sforzesco di Vigevano (PV)

18 luglio in Piazza Vittorio Emanuele II a Varallo Sesia (VC)

6 agosto in Piazza Leopardi a Recanati (MC)

19 agosto in Piazza Libertini a Lecce

20 agosto all’Arena del Mare a Bisceglie (BA)

24 agosto al Teatro Antico di Taormina (ME) – NUOVA DATA

27 agosto alla Summer Arena di Soverato (CZ).

Tra i vari appuntamenti l’ 11 luglio sarà al Castello Sforzesco di Vigevano e il 19 agosto in piazza Libertini a Lecce. Ti piacerebbe andare ad uno dei due concerti ?



Non devi fare altro che iscriverti a Rockol Weekly e attendere di ricevere il tuo primo numero, il giovedì, direttamente nella tua casella mail. All’interno troverai tutte le modalità per partecipare al contest che ti permetterà di aggiudicarti i biglietti.



Rockol Weekly è il settimanale musicale via e-mail: ricevi ogni settimana una selezione accurata delle notizie più importanti degli ultimi sette giorni. E non solo: troverai anche il meglio delle recensioni, delle gallery fotografiche, delle videointerviste esclusive e dei nostri live in redazione, tutto a portata di clic!



Non ti basta? In Rockol Weekly troverai anche un mini-calendario con le date dei migliori concerti in arrivo nella settimana successiva: il modo migliore per essere sempre aggiornato sugli appuntamenti dal vivo imperdibili.



Clicca e ISCRIVITI A ROCKOL WEEKLY



Mario Ranno in arte Mario Biondi, nasce a Catania il 28 gennaio 1971. Inizia a dodici anni a cantare come corista in chiesa. Lascia la Sicilia per trasferirsi prima a Reggio Emilia - dove si esibisce dal vivo con il gruppo Mario Bro - e poi a Parma. Inizia a collaborare con Chicco Capiozzo e Michele "Mecco" Guidi, con i quali incide l'album “Whisky a go-go” (Irma, 2003). Nel 2006 pubblica il suo album di debutto, HANDFUL OF SOUL - inciso col gruppo High Five Quintet - e ottiene eccellenti risultati di vendita grazie alla canzone “This is what you are”. Nel 2007 pubblica il doppio album con la Duke Orchestra I LOVE YOU MORE - LIVE registrato al Teatro Smeraldo di Milano. Nel 2009 esce il suo secondo album di studio IF. A dicembre 2010 esce YES YOU LIVE. A un anno di distanza Biondi presenta DUE, un doppio in cui duetta con talenti della scena italiana e internazionale. Nel 2013 pubblica l’album SUN. Dopo un album di canzoni natalizie, A VERY SPECIAL MARIO CHRISTMAS, nel 2015 arriva BEYOND: la produzione dell'album è stata curata in collaborazione con musicisti quali i Dap-Kings (gruppo musicale funk/soul di Brooklyn già al fianco di Amy Winehouse e di altre voci internazionali). Tra gli autori dei brani troviamo anche Bernard Butler, ex chitarrista dei Suede, e D.D. Bridgewater.