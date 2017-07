Si è appena conclusa la prima delle due date milanesi di Chris Martin e compagni. Qua il nostro racconto in diretta, a breve la recensione. Nel frattempo ecco le prime foto dallo Stadio San Siro, e la scaletta delle canzoni eseguite dalla band.

Scaletta

Introduzione O mio babbino caro (Maria Callas)

A Head Full of Dreams

Yellow

Every Teardrop Is a Waterfall

The Scientist

God Put a Smile Upon Your Face

Paradise

Palco a centro stadio

Always in My Head

Magic

Everglow

Sul palco A

Clocks

Midnight

Charlie Brown

Hymn for the Weekend

Fix You

Viva la Vida

Adventure of a Lifetime

Palco Acustico

In my place

Don't Panic/Don't look back in anger

Us Against the World

Palco principale

Something Just Like This

A Sky Full of Stars

Up&Up