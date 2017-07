Kanye West ha lasciato Tidal, il servizio di streaming di Jay-Z, per una questione di soldi. Come riporta TMZ, fonti vicine a Tidal hanno rivelato che Kanye non è per niente soddisfatto del servizio e sostiene che gli sono dovuti oltre tre milioni di dollari. Circa un mese fa gli avvocati di West hanno inviato una lettera a Tidal dove si sosteneva che la società stava violando il contratto e per questo motivo lo stesso sarebbe stato interrotto. Al momento non è ancora stata trovata una soluzione alla questione.

La controversia ruota attorno all’album di Kanye West “The life of Pablo”, uscito nel febbraio 2016, che ha portato un milione e mezzo di nuovi utenti a Tidal. Un exploit che Tidal avrebbe dovuto premiare (come da accordi) con un bonus, non ancora corrisposto. In più ci sarebbero in sospeso anche delle spese riguardanti video musicali che non gli sarebbero ancora state rimborsate.

Tidal dal canto suo sostiene che Kanye è ancora sotto contratto e ha minacciato di denunciarlo se dovesse legarsi a un’altra società di streaming.