Brutta avventura per il sassofonista argentino Javier Girotto che dallo scorso giovedì, come riportato dalle pagine online di Repubblica.it, è ricoverato all'ospedale San Giovanni di Roma con il setto nasale rotto e ha così dovuto cancellare i suoi concerti programmati per l’estate.

Ecco quanto accaduto raccontato dalle sue parole: "Ero in sella al mio motorino venivo da Circo Massimo e stavo andando al Saint Louis college per fare un seminario. Avevo il mio sax a tracolla e casco in testa quando un tassista mi ha tagliato la strada, all'altezza del Colosseo. È passato da una corsia all'altra in modo repentino, senza freccia. Sono riuscito a evitarlo quando ha commesso la seconda infrazione spostandosi ancora una volta sulla strada che stavo percorrendo".



Continua il musicista: "Mi ha speronato con l'auto e sono caduto dal motorino. Ero lì stordito per la caduta e incredulo per il gesto di quell'uomo che avrà avuto una cinquantina di anni quando, come una furia l'ho trovato sopra di me".



Poi il ‘tassinaro’ ha sferrato un pugno sul naso di Girotto e lo ha colpito con una torcia alla testa e al volto. "Una violenza inaudita, inaspettata e vergognosa. E, cosa davvero di cui non mi capacito, di fronte alle due turiste che aveva in auto, in pieno servizio quindi". Nel frattempo è sopraggiunta una pattuglia dei vigili urbani che lo ha condotto in caserma.