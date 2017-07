Billy McFarland assieme al socio Ja Rule è il responsabile primo, in quanto organizzatore, della debacle del Fyre Festival, la manifestazione musicale di lusso che si sarebbe dovuta tenere alle Bahamas che però, sin dall'inizio, ha preso tutti i contorni della truffa o di qualcosa di simile.

McFarland aveva dichiarato di avere peccato di inesperienza e che sarebbe andato tutto per il meglio con la seconda edizione. Tutto è possibile ma non crediamo che McFarland possa avere una seconda chance. Come riporta il New York Times, l’imprenditore è stato arrestato con un’accusa che se confermata potrebbe portargli una pena di venti anni di prigione.

Il procuratore del distretto sud di New York Joon Kim ha dichiarato: "William McFarland ha promesso un festival musicale, ma in realtà ha prodotto un disastro. McFarland ha presumibilmente presentato dei documenti falsi per indurre gli investitori a impegnare oltre un milione di dollari nella sua società e nel fiasco chiamato Fyre Festival. Grazie agli sforzi investigativi dell'FBI, McFarland dovrà ora rispondere per i suoi crimini".

McFarland e il suo partner, il rapper Ja Rule, sono imputati in più di una dozzina di altre cause legali. Si sostiene che i due abbiano inviato ai potenziali investitori informazioni finanziarie fasulle con la speranza di ottenere da loro del denaro. Rule al momento non è stato arrestato.