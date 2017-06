Robbie Williams ha un rapporto intenso con le sue fan: come noto, è consuetudine dell'ex Take That baciare alcune spettatrici dei suoi concerti - qualche volta si è spinto pure oltre: nel 2013 fece salire una ragazza sul palco e le baciò il sedere. Ora, del gioco tra la popstar e le sue fan, entra a far parte un altro siparietto: gli autografi sulle tette. Sta succedendo sempre più spesso, durante i concerti dell'ultima tournée: l'ultima, mercoledì scorso, quando il tour europeo in supporto all'album "The heavy entertainment show" ha fatto tappa a Düsseldorf, in Germania.

Ad un certo punto, durante il concerto, Robbie Williams è sceso dal palco e ha cominciato a camminare nello spazio che divide il palco dal pit, quello che di solito è riservato ai fotografi. Una ragazza lo ha fermato e si è alzata il top per farsi autografare una tetta (ma lo aveva già fatto due giorni prima, a Desden). E Robbie, divertito, si è prestato al gioco e l'ha anche baciata.

La tournée dell'ex Take That arriverà in Italia tra due settimane : il 14 luglio Robbie Williams si esibirà allo Stadio Bentegodi di Verona, il 15 al Lucca Summer Festival e il 17 al Collisioni Festival di Barolo. Se volete anche voi un autografo sulla tetta, portatevi un pennarellone e fatevi avanti.