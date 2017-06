Il prossimo 6 ottobre Liam Gallagher pubblicherà “As you were”, il suo primo album solista. Nell’attesa di tale data, dopo avere pubblicato il primo singolo “Wall of glass”, ora si può ascoltare un secondo brano tratto dal disco, “Chinatown”.

Tracklist

01. Wall of Glass

02. Bold

03. Greedy Soul

04. Paper Crown

05. For What It’s Worth

06. When I’m In Need

07. You Better Run

08. I Get By

09. Chinatown

10. Come Back to Me

11. Universal Gleam

12. I’ve All I Need

13. Doesn’t Have To Be That Way (Bonus Track)

14. All My People / All Mankind (Bonus Track)

15. I Never Wanna Be Like You (Bonus Track)