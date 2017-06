Purtroppo dal Giappone, come riporta l’Ansa, dove è in tour, giunge una brutta notizia che riguarda il pianista marchigiano Giovanni Allevi. Ieri è stato operato d'urgenza per un distacco della retina.

Attraverso i suoi social network Allevi ha commentato: "Sono momenti certo difficili, in cui ti accorgi della bellezza di ciò che hai, solo quando la perdi. Non si cambiano gli eventi, ma possiamo solo accettarli e trovare in essi un senso più profondo. Approfitto per ringraziare per l'affetto e i tanti messaggi di vicinanza. Le parole giuste forse per questo momento sono solo: "Ganbatte!" ("Coraggio!") e "Nozomi!"("Speranza")"

Manifestazioni di affetto anche nell'ospedale dove è stato ricoverato, come una ghirlanda di gru origami realizzata da una infermiera, in segno di augurio. In seguito all'operazione, l'artista sarà costretto a posticipare i suoi prossimi impegni professionali e a stare a riposo per alcune settimane.