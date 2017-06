Lo scorso gennaio la notizia della causa intentata da Paul McCartney contro Sony/ATV Music Publishing per la proprietà dei diritti su alcune composizioni dei Beatles: McCartney, in base ad accordi pre-esistenti, nel 2018 sarebbe dovuto tornare a essere proprietario di diversi classic, fra cui "Love Me Do", "All You Need Is Love" e "I Want to Hold Your Hand".

La causa venne intentata in via preventiva dopo diversi tentativi di avere la certezza del rispetto dell'accordo. La procedura venne confermata dal legale dell'ex Beatle: "Paul McCartney oggi ha depositato una causa nella corte federale di New York, contro Sony/ATV, per ribadire la proprietà dei diritti [...] sulle canzoni che che ha scritto con John Lennon e inciso coi Beatles. La causa è stata depositata nella Corte Distrettuale del Southern District di New York e ha il numero 17cv363".

L'Hollywood Reporter riporta che l'autore e l'editore hanno trovato un accordo "confidenziale" per risolvere la questione. Secondo quanto scrive la testata, l'avvocato di McCartney Michael Jacobs ha inviato nei giorni scorsi una lettera al giudice distrettuale statunitense Edgardo Ramos alla corte federale di New York in cui si legge che

le parti hanno risolto la questione stipulando un contratto di regolamento confidenziale e chiedono congiuntamente che la Corte inserisca l'atto proposto allegato che respinga l'azione sopra citata senza pregiudizio.

Ovviamente le parti non hanno rivelato i termini dell'accordo, e si sono rifiutata di commentare ulteriormente.