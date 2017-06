Il 30 giugno di dieci anni fa, i R.E.M. iniziavavo il tour più breve della loro carriera. Un "non-tour" fatti di 5 "non-concerti" all'Olympia Theatre di Dublino, per provare dal vivo le canzoni che nel 2008 avrebbero fatto parte di "Accelerate", il disco del ritorno al rock dopo anni di ballate e suoni più morbidi.

"This is not a show", disse Michael Stipe alle 1.000 persone arrivate da tutto il mondo per vedere la band in una situazione intima que "Live Reharasal".La band in questi giorni sta celebrando sui social media quello che (giustamente) definiscono "Il più bel disco dei R.E.M. che non avete mai sentito": "Live at Olympia" uscì 2 anni dopo, nell'ottobre del 2009, e contenne tutte e 39 le canzoni suonate in 5 serate, compresi due brani inediti ("On the fly" e "Staring down the barrel of a middle gun", che non finirono su "Accelerate") e molte chicche del primo periodo della band.

Ero presente a quei concerti, e sono tra i più belli che ho visto in vita mia. Così ci accodiamo volentieri alla celebrazione del disco, ripubblicando nelle prossime pagine la recensione originale delle prime due serate (30 giugno e 1° luglio) e la recensione del disco.

(Gianni Sibilla)