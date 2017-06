Si sono svolte ieri sera, 29 giugno, le prove generali di di Modena Park: al concerto del rocker di Zocca osono stati ammessi i fan del cantante appartenenti al club "Il Blasco" e 500 residenti dell'area urbana che ospiterà l’evento. Giusto ieri Vasco, in un incontro con il sindaco, secondo quanto riporta il corriere, ha ringraziato nuovamente la città (dove per l’occasione sono sono stati sospesi sia gli esami di maturità che i funerali): “Grazie al comune e ai modenesi per la pazienza che avranno nell’accogliere questa moltitudine pacifica ed entusiasta”.

In rete circola una scaletta, che Rockol non riporta sia per rovinare la sorpresa di chi vedrà il concerto, sia perché lo stesso Vasco avrebbe dichiarato in serata di avere mischiato le canzoni per evitarne la pubblicazione. I fan e gli abitanti che hanno assistito alle prove hanno dovuto firmare una liberatoria in cui si impegnavano a non divulgare dettagli della serata.

Secondo quanto è comunque trapelato in rete, sarebbero state provate oltre 30 canzoni più tre medley di cui un acustico, in circa 3 ore e mezza di concerto: qualche tempo fa il fido produttore Guido Elmi aveva parlato di una scaletta di "39 brani più due 'intro'". Confermata la presenza di "Ed il tempo crea eroi", brano del 1978 originariamente incluso in "...Ma cosa vuoi che sia una canzone...", mai suonata dal vivo fino.

Da notare la presenza di Gaetano Curreri, che accompagna al piano Vasco nel primo medley, e che ritorna sul finale. Il leader degli Stadio ha dichiarato al Corriere:

Ascoltavo Vasco fare il deejay a Punto Radio e come un topo col pifferaio presi la corriera da Vignola per andare in collina a Zocca a conoscerlo. Noleggiai un pianoforte e lo portai negli studi. Ci facevo degli stacchi musicali e nel frattempo cercavo di intercettare Vasco per lavorare alle sue prime canzoni.

Questo il video del soundcheck diffuso dall’ANSA: