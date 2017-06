Ritorna finalmente sulle scene per St. Vincent: il seguito del suo album eponimo del 2014 era originariamente atteso per questa primavera. Non c'è ancora data e titolo per l'album, ma abbiamo un singolo, "New york", che potete ascoltare qua sotto: "And if I call you from First Avenue/ Where you’re the only motherfucker in the city/ Who can handle me", canta nella ballata la cantautrice statunitense.

La pubblicazione segue l'annuncio di un tour intitolato “Fear the Future Tour”, in partenza ad ottobre, con passaggio in Europa, ma non in Italia.