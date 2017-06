E' un mix di classici e novità la colonna sonora di "Cattivissimo me 3", il terzo capitolo della fortunata saga d'animazione targata Universal che verrà distribuito nelle sale italiane a partire dal prossimo 24 agosto: nell'elenco dei brani scelti dai produttori per accompagnare musicalmente le vicende Felonious Gru e dei Minions star contemporanee come Pharrell Williams e Alvaro Soler sono affiancate da classici del pop come "Bad" di Michael Jackson e "Into The Groove" di Madonna, senza dimenticare la hit pop-wave "99 Luftballoons" dei Nena.

A contribuire più di ogni altro alla colonna sonora di "Cattivissimo me 3" è stato il già frontman dei N.E.R.D., che può vantare nella tracklist del disco ben cinque brani inediti:

Yellow Light – Pharrell Williams

Hug Me – Pharrell Williams feat. Trey Parker

Bad – Michael Jackson

Take On Me – a-ha

Papa Mama Loca Pipa – The Minions

There’s Something Special – Pharrell Williams

Tiki Tiki Babeloo – The Minions

Freedom – Pharrell Williams

Doowit – Pharrell Williams

99 Luftballoons – Nena

Into The Groove – Madonna

Chuck Berry – Pharrell Williams

Fun, Fun, Fun – Pharrell Williams

Despicable Me – Pharrell Williams

Despicable Me 3 Score Suite – Heitor Pereira

Malatikalano Polatina – The Minions