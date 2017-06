In attesa che arrivi l'autunno, e con esso - nei negozi - anche l'album che segna, a ventisei anni dall'inizio dell'attività canora, il debutto da solista del già frontman degli Oasis, Liam Gallagher ha rivelato - per mezzo di una serie di tweet apparsi sul suo canale social ufficiale, la tracklist completa della sua prima prova sulla lunga distanza "in proprio", "As You Were", atteso sui mercato per il prossimo 6 ottobre.

Il disco si compone di dodici episodi, compresi quelli - già noti - di "Wall of Glass" (il primo estratto), "Greedy Soul", "Bold", "Paper Crown" e "Universal Gleam" (tutte eseguite dal vivo lo scorso 30 maggio a Manchester):

01 Wall of Glass

02 Bold

03 Greedy Soul

04 Paper Crown

05 For What It’s Worth

06 When I’m In Need

07 You Better Run

08 I Get By

09 Chinatown

10 Come Back to Me

11 Universal Gleam

12 I’ve All I Need

"As You Were" è stato prodotto da Dan Grech-Marguerat e Greg Kurstin, quest'ultimo già alla consolle dei Foo Fighters per il nuovo "Concrete and Gold" e in passato alla corte di - tra le altre - Tegan and Sara, Gwen Stefani, Adele, Kelly Clarkson, Sia e Lana Del Rey.