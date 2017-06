Originariamente previsto per il prossimo 4 luglio, "Nothing Is Quick In The Desert", il nuovo album di inediti in studio dei giganti dell'hip hop statunitense Public Enemy, è già stato reso disponibile in streaming e download (entrambi gratuiti) su Bandcamp.

"Dopo trent'anni, 106 tour in 105 paesi e innumerevoli dischi, grazie! Questo è per voi: prendetelo, finché è gratis", ha commentato il leader dell'ensemble, Chuck D: "'Nothing Is Quick In The Desert' ('Niente è veloce nel deserto') è un'espressione che uso quando un non addetto ai lavori osserva l'industria discografica: sembra morta come un deserto, ma il deserto è pieno di vita, se si sa dove guardare e dove ascoltare. C'è il cactus, per esempio, che assorbe l'acqua e la immagazzina nelle proprie radici, e ci sono creature che prosperano in un ambiente così secco da essere proibitivo per altre. Se si tratta di sopravvivere nel deserto, essere nella media - o sotto di essa - si paga. All'industria musicale può essere applicata questa analogia: è sempre in movimento. Ha solo bisogno di essere ridefinita".