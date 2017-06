Si è spento all'età di 75 anni, sconfitto da un male incurabile, Gary DeCarlo, co-autore della hit "Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye", brano scritto nel 1969 insieme a Paul Leka e Dale Frashuer che - nello stesso anno - riuscì a stazionare per due settimane consecutive in vetta alle chart di vendita diventando uno dei più clamorosi successi dell'epoca, venendo negli anni successivi "adottata" in ambito sportivo, dove servì da inno a innumerevoli squadre di vari sport (tanto da essere utilizzata, pur in una versione riarrangiata e non originale, e con riferimento per lo più al ritornello, per una serie di spot televisivi - sempre di ambientazione sportiva - di un prodotto dolciario molto noto in Italia).

Nonostante il successo riscosso dal brano, DeCarlo rimase nell'oscurità: nonostante - oltre che alla scrittura del brano - lui, Leka e Frashuer avessero curato anche la registrazione e la produzione della canzone, l'etichetta che la pubblicò - la Fontana Records - assemblò una band, gli Steam, per eseguirla dal vivo, accreditandoli come esecutori originali. "La cosa mi ferì molto", ricordò qualche anno fa al Connecticut Post DeCarlo: "Stavo guidando e improvvisamente la sentii alla radio. Mi venne voglia di aprire il finestrino e urlare al mondo: 'Questo sono io!'. Caddi in depressione...".