La Sony, una delle tre (grandi) sorelle della discografia mondiale, a partire dal prossimo anno riprenderà a stampare vinili "in proprio" esattamente come fece fino al 1989, quando - visto l'incalzare dei CD - decise di affidarsi all'outsourcing per la produzione degli LP: lo riferisce BBC, specificando come la stamperia di casa che verrà attivata sarà quella di stanza nella zona sud-ovest di Tokyo, in Giappone.

Una mossa come quella di un gigante come Sony può sicuramente essere considerato un indice di consolidamente del mercato del vinile, fino a qualche stagione fa considerato ancora "di nicchia" nonostante i vertiginosi indici di crescita: con un volume d'affari mondiali pari a un miliardo di dollari - secondo i più recenti dati comunicati da IFPI - quello degli LP pare sempre più connotarsi come mercato parallelo a quello - "smaterializzato" e sempre in crescita - dello streaming, popolato per lo più da heavy consumer interessati tanto ai titoli di catalogo quanto alle novità discografiche. Il profilo ideale da corteggiare, insomma, agli occhi della discografia major, che per non farsi sfuggire l'occasione non ha esitato a riportare indietro le lancette dell'orologio di quasi trent'anni.