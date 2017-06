Verrà pubblicato il prossimo 25 agosto "TFCF", nuovo album dei Liars ideale seguito di "Mess": il progetto, oggi condotto dal solo Angus Andrew dopo l'abbandono del co-titolare del gruppo Aaron Hemphill, ha concepito e registrato il disco nel bush australiano, zona d'origine dello stesso Andrew. "Improvvisamente le maree dell'oceano sono diventate la cosa fondamentale, per me, perché adesso vivo sul mare", ha spiegato il cantante e polistrumentista: "Devo stare attento a quando prendere la barca per andare sulla terraferma a fare provviste, di giorno, perché se sbaglio i tempi rischio di rimanere bloccato sull'altra sponda. Cose basilari che sono diventate fondamentali nella mia vita. L'ultimo disco, 'Mess', l'avevamo registrato a Los Angeles, ed era definito, programmato, organizzato, esattamente come la vita in una grande città".

"TFCF" è stato registrato in un contesto antitetico, cioè in mezzo alla natura: "La verità è che a New York o a Los Angeles mi sentivo isolato", ha spiegato Andrew, "Qui non ho attorno nessuno, ma mi sento molto più integrato nell'ambiente che mi circonda rispetto che in una grande città".

Alle session di "TFCF" hanno contribuito Butchy Fuego (alla batteria), Gareth Jones (al mixaggio) e Christian Wright (al mastering).

Ecco, di seguito, la tracklist del disco:

The Grand Delusional

Cliché Suite

Staring At Zero

No Help Pamphlet

Face To Face With My Face

Emblems Of Another Story

No Tree No Branch

Cred Woes

Coins In My Caged Fist

Ripe Ripe Rot

Crying Fountain