Il trio indie rock britannico ha appena pubblicato il videoclip ufficiale di "I dare you", il nuovo singolo estratto dal suo ultimo album, "I see you", uscito lo scorso gennaio (qui la nostra recensione). E tra i protagonisti della clip - che è un vero e proprio cortometraggio (lungo 7 minuti), diretto da Alasdair McLellan - ci sono anche Millie Bobby Brown e Paris Jackson.

Se il nome di quest'ultima vi suona familiare, non vi sbagliate: per chi non la conoscesse, Paris è la figlia di Michael Jackson, nata nel 1998 dall'unione tra il Re del Pope Debbie Rowe. Paris oggi ha 19 anni, fa la modella ma a breve debutterà come attrice: nel 2018 arriverà nelle sale cinematografiche il primo film per il quale ha recitato, "Gringo".

Quanto a Millie Bobby Brown, il suo nome è particolarmente noto tra gli appassionati di serie televisive: la tredicenne attrice britannica è infatti la protagonista (o meglio, una dei protagonisti) di "Stranger things", la fortunata serie di Netflix la cui prima stagione è stata trasmessa lo scorso anno e ha conquistato nomination - tra gli altri premi - anche ai prestigiosi Golden Globe, i riconoscimenti che vengono assegnati ogni anno ai film e ai prodotti televisivi statunitensi. In "Stranger things", che in autunno tornerà su Netflix per la seconda (attesissima) stagione, Millie Bobby Brown interpreta il personaggio di "Eleven" ("Undici", nella versione in lingua italiana), una ragazzina con poteri paranormali.

Non è la prima volta che la giovanissima attrice partecipa alle riprese di un videoclip musicale: già lo scorso anno comparve nel video di "Find me", il singolo dei producer drum'n'bass dei Sigma realizzato in collaborazione con Birdy.

Millie Bobby Brown, tra l'altro, è anche una brava performer e se la cava piuttosto bene con il canto: lo scorso anno, sul palco degli Emmy Awards, ha sorpreso con una divertente versione di "Uptown funk", cantata insieme ad altri due protagonisti di "Stranger things", Gaten Matarazzo (che interpreta il personaggio di Dustin) e Caleb McLaughlin (che interpreta invece il personaggio di Lucas).