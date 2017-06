A distanza di dieci anni esatti dalla sua morte, il prossimo 6 settembre l'Arena di Verona ospiterà una serata evento dedicata a Luciano Pavarotti. L'evento, che verrà trasmesso in diretta su Rai1, con la conduzione di Carlo Conti, darà il via alle celebrazioni dei dieci anni della fondazione che porta il nome del tenore, istituita dopo la morte di Pavarotti dalla vedova, Nicoletta Mantovani.

Sul palco dell'Arena di Verona si alterneranno diversi ospiti, chiamati a omaggiare il tenore. A cominciare da Plácido Domingo e José Carreras, insieme ai quali, tra gli anni '90 e i primi anni 2000, Pavarotti costituì il trio dei Tre Tenori (battezzato nel luglio del 1990 con il memorabile concerto alle Terme di Caracalla di Roma). Ma ci saranno anche i tenori italiani Francesco Meli e Vittorio Grigolo, il soprano Angela Gheorghiu, il tenore Fabio Armiliato, il flautista Andrea Griminelli. Quanto alla "quota pop", ci sarà Zucchero (che nel 1992 cantò insieme a Pavarotti l'aria della sua versione di "Miserere"). Il premio Oscar Nicola Piovani eseguirà per la prima volta proprio nella serata del 6 settembre all'Arena di Verona un brano dedicato al tenore, intitolato "Luciano".

E a proposito di premio Oscar: il regista Ron Howard, vincitore della statuetta nel 2002 con il suo "A beautiful mind", che ha recentemente diretto e prodotto il docu-film "The Beatles: Eight days a week", sarà all'Arena di Verona per presentare il suo docu-film su Pavarotti.

I biglietti per assistere all'evento sono già in vendita sul circuito TicketOne: si va dai 44 euro della gradinata non numerata (più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali) ai 149 euro della poltronissima (+ d.p.), passando per i 69 euro della gradinata visibilità laterale numerata e della gradinata alta numerata (+ d.p.). Una parte del ricavato del concerto sarà devoluto in beneficenza a UNHCR, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

La serata all'Arena di Verona sarà solo la prima di una serie di serate-evento dedicate a Pavarotti: altre celebrazioni si terranno in Tunizia, Qatar, Oman, Indonesia - e sono allo studio eventi in Cina e Stati Uniti.