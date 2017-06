C'era anche Massimo Di Cataldo tra i protagonisti di "Un palco per Amatrice", il concerto che lo scorso sabato, 24 giugno, ha visto alcuni cantanti italiani esibirsi a Sanremo per l'evento benefico in favore dei comuni terremotati del centro Italia promosso dal Comune di Sanremo su un progetto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo e organizzato da iCompany con il sostegno della Nazionale Cantanti. Il cantautore romano ha proposto di fronte al pubblico di piazzale Vesco "Se adesso te ne vai", uno dei suoi cavalli di battaglia (Di Cataldo presentò la canzone in gara al Festival di Sanremo del 1996 e si classificò sesto - il brano ottenne successo anche in Spagna e in Sudamerica). Ecco, qui sotto, il video dell'esibizione del cantautore: