Durante la presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione televisiva, ieri, sono state mostrate anche alcune immagini delle fiction che la rete ammiraglia della tv di stato manderà in onda nei prossimi mesi: tra queste ci sarà anche "Principe libero", il film sulla vita di Fabrizio De André, le cui riprese sono cominciate a Genova lo scorso marzo con la regia di Luca Facchini (già regista, nel 2001, di un documentario dedicato a Fernanda Pivano, amica e collaboratrice storica del cantautore genovese).

Ad interpretare De André, come già anticipato negli scorsi mesi, ci sarà l'attore romano Luca Marinelli, già visto in "Tutti i santi giorni" di Paolo Virzì (2012) e "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino (2013) ma salito alla ribalta nel 2015 grazie a "Non essere cattivo" di Claudio Caligari e "Lo chiamavano Jeeg Robot" di Gabriele Mainetti (per il quale ha vinto anche un David di Donatello e un Nastro d'Argento come miglior attore non protagonista). Eccolo, qui sotto, nei panni di Fabrizio De André.