Il cantante dei Deep Purple Ian Gillan ha rilasciato una intervista alla testata tedesca Bild nella quale si è soffermato sui rapporti non proprio idilliaci che hanno contraddistinto la sua relazione con il vecchio chitarrista della band Ritchie Blackmore che lasciò i Deep Purple nel 1993.

Ha detto Gillan: “Credo che Ritchie non sia mai cresciuto. Sì, io e lui abbiamo fatto pace. Ora ci parliamo. Abbiamo risolto molti problemi che non riguardavano direttamente i nostri rapporti. Vecchi problemi di gestione che ci dividevano, cose noiose ma importanti all’interno del gruppo. Ora è tutto risolto. Ora c’è un dialogo e percepisco molta maggiore buona volontà da parte sua che in passato”.

Continua Gillan: "Non credo che qualcuno abbia mai detto nulla di irrispettoso sulla capacità di Ritchie nel suonare. Era fantastico, un meraviglioso showman e un grande chitarrista, molto lirico ed espressivo. Siamo stati fortunati ad averlo nel gruppo. Avere lui e Jon Lord e Ian Paice e Roger Glover in una band che è prima di tutto una band strumentale... Non importa ciò che faccio io, ho sempre riconosciuto che i Deep Purple sono principalmente una banda strumentale”.

La Bild chiede a Gillan se crede possibile in futuro una collaborazione tra lui e Blackmore, che sia nei Deep Purple oppure legata ad altri progetti, il musicista inglese risponde: “Ho una buona immaginazione. Ma, sai, quando hai divorziato è difficile tornare indietro. Devi sempre rispettare e godere dei ricordi e della nostalgia, ma lo faresti di nuovo? Probabilmente no. Godi di quello che è stato, perché potrebbe essere facilmente danneggiato da qualcosa di simile. Se un giorno i Deep Purple finissero la loro storia, avrei molte cose da fare. Sarei molto felice di sedere con un paio di birre e scrivere qualcosa, forse fare delle cose soliste con altri musicisti, ma con Ritchie...no".