“Stonata” è l’ultimo titolo che ci si aspetterebbe da un album di Giorgia, considerata quasi unanimemente come una delle voci più belle e intonate del pop italiano. È il 2007 e la cantante si dice stonata nei confronti del tempo in cui vive. “Spesso mi sento fuori luogo, anche nella vita”, dice presentando il disco. “Provo un consapevole senso di stonatura, un disorientamento d’animo che mi accorgo di condividere con sempre più persone”. Questi pensieri confluiscono in un album che contiene un po’ di tutto: canzoni d’amore intense, pezzi pop leggeri e solari, qualche verso combattivo, molte collaborazioni importanti. “È un album coerente rispetto a me, però incoerente con se stesso, perché contiene stili musicali diversi fra loro”.

Nel 2003, “Ladra di vento” ha dato il via a una nuova fase nella carriera dell’artista romana che si libera definitivamente dell’immagine di cantante melodica per avvicinarsi a pop. È significativo il titolo e un passaggio del singolo “Spirito libero”: “Non sopporto più di sentirmi dire che non è questo il pezzo da interpretare”. Dopo il live “Mtv Unplugged” del 2005, Giorgia si dice stanca del mondo della discografia, arrabbiata con la politica, disorientata in un mondo in cui non si sa dove va la musica.

