Il ’60 years of music world tour’ del Maestro Ennio Morricone non si esaurirà con l’estate, sono stati annunciati infatti altri due concerti dell’88enne compositore romano previsti l’1 dicembre alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo) e il 2 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Mi).

Parlando di questa tournée, Morricone ha recentemente dichiarato: “Dirigere dal vivo le mie composizioni in tante città diverse, davanti ad un pubblico così vario per età e background culturale, è un’esperienza estremamente gratificante. Quest’anno festeggio i 60 anni di carriera da compositore durante i quali ho composto più di 600 opere. Per questa tournée ho pensato ad un programma aggiornato che naturalmente comprende alcuni ‘grandi classici’ come le musiche degli amati western di Sergio Leone e “Mission”, ma a parte questo nella sua totalità il concerto sarà un’esperienza molto differente rispetto ai concerti del passato. Prevedo di inserire nel programma le musiche composte per Quentin Tarantino e alcuni brani composti per i western di Sergio Leone che non ho mai diretto nelle tournée precedenti“.

Questi i concerti in programma questa estate in Italia:

07 Luglio Roma - Il Centrale Live Foro Italico

09 Luglio Lucca - Piazza Napoleone

30 Agosto Verona - Arena di Verona

31 Agosto Verona - Arena di Verona

I biglietti per i due concerti di dicembre sono in vendita a partire dalle ore 11.00 di venerdì 30 giugno sul circuito Ticketone.