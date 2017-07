Il 21 agosto 1997 quasi mezzo milione di persone - 424.000, per la precisione - andarono a comprare “Be here now” degli Oasis. Non c'erano ancora le aperture a mezzanotte, le code, le iniziative sui social media. C'era solo la potenza della musica e della fama di una band che, come disse Noel era “più grande di Dio”: altro che i Beatles “più grandi di Gesù”, secondo la sfortunata definizione di John Lennon,

“Definitely maybe” e “(What’s the story) Morning Glory?” avevano lanciato la band nell'iperspazio della celebrità e degli eccessi: “La strategia del nostro management” ha detto Noel “era far lavorare la band a tutti i costi. Se non l’avesse fatto, sarebbe caduta a pezzi”. Si sentivano "Heroes", ma non just for one day, anche il capolavoro di Bowie venne incisa come b-side di "D'You Know What I Mean?"

l management tentò di controllare i media: il disco venne fatto ascoltare poco in anticipo ai giornalisti, e dietro firma di una pesante liberatoria, pratica da sempre poco usata e nella musica, e riservata alle mega-star. Le reazioni furono positive, perché la percezione della band offuscava tutto: i più famosi, i più bravi. E' il picco del brit-pop: "Per trovare un disco con tutta questa attesa e tutte queste attenzioni, si deve andare indietro di 30 anni, alla pubblicazione di 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band'".

Entro la fine dell'anno, il disco avrebbe venduto 8 milioni di copie - ma principalmente smerciate nelle prime settimane. Perché se il precedente "What's the story (Morning glory)" venne al tempo snobbato e poi rivalutato in seguito, a "Be here now" successe il contrario: il disco perse l'inerzia iniziale, e oggi è visto come un "drug record", inciso sotto l'effetto di stupefacenti, e con le continue liti tra i due fratelli in pieno svolgimento. Un disco ambizioso, di un gruppo al massimo se non della propria creatività sicuramente al massimo della propria sicurezza e autostima: "Noi siamo gli Oasis e voi non siete nessuno". La band di Dio.

