Esiste la possibilità che gli Smashing Pumpkins mettano da parte ogni incomprensione e si riuniscano nella formazione originale? Con il passare del tempo questa possibilità prende sempre più corpo, ogni indizio prende quella direzione. L’estate scorsa Billy Corgan ha riallacciato i rapporti, dopo venti anni, con la bassista D’Arcy Wretzky; il batterista Jimmy Chamberlin è rientrato nella band un paio di anni fa e il chitarrista James Iha nel 2016 si è unito alla band sul palco dopo sedici anni. Insomma, la partita è aperta.

In una intervista rilasciata a una radio di Chicago Chamberlin ha parlato del suo travagliato rapporto con Corgan, ha detto: “Le due ore che passiamo a suonare insieme sono la cosa più grande del mondo. Sono le altre ventidue ore del giorno che io e lui...insomma, lui ha delle opinioni, io ho delle opinioni, siamo tutti e due uomini fatti e finiti, giusto?"

E ha poi continuato: "D'Arcy, credo, l'abbia riassunto al meglio. Quando le venne chiesto ‘Come è essere una ragazza negli Smashing Pumpkins?’ Lei rispose: ‘È come essere sposata con tre ragazzi con i quali non vorresti mai uscire’”.

Chamberlin prosegue nelle sue considerazioni: "Musicalmente non siamo mai stati in disaccordo. Credo che dal 1988 io e Billy non abbiamo mai discusso una volta sulla musica. Anche quando sono tornato per il tour nel 2015 e non suonavamo insieme dal 2007. Abbiamo provato per cinque giorni e dopo due giorni eravamo pronti. Ce l’abbiamo nel DNA".

Chissà che il 2018 (o magari anche il 2017) non riservi qualche sorpresa. Quello che a oggi sappiamo e che la formazione originale degli Smashing Pumpkins ha suonato insieme per l’ultima volta il 24 aprile 1999 a Los Angeles.